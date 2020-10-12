طلاب جامعة طنطا يشاركون فى مهرجان ختام مراكز الفنون بالإسكندرية

الغربية – فريق المحافظات

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن مشاركة 75 طالبًا وطالبة بالجامعة اليوم الاثنين، في مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الثالث، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، والذي تنظمه الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالإدارة العامة للجامعات، تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور مبارك، أن الجامعة تحرص على مشاركة الطلاب فى كل الفعاليات والمسابقات والمهرجانات المحلية والدولية، ويأتى ذلك فى ضوء استراتيجيتها لتنمية المهارات والفكر الإبداعى لدى الطلاب، مضيفًا أن العام الدراسى الجديد سوف يشهد العديد من الأنشطة الطلابية على كل المستويات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه أوضح جمال حمزة، المدير العام لرعاية الشباب بجامعة طنطا، بأن فريق الجامعة يضم مجالات الفنون التشكيلية، والمسرح، والموسيقى والكورال، مشيراً بأن مشاركة الفريق لمجالي الفنون التشكيلية والمسرح يبدأ من الاثنين 12أكتوبر 2020 وحتى 16 أكتوبر 2020، بينما مشاركة الفريق لمجال الموسيقى والكورال يبدأ السبت 17 أكتوبر 2020 حتى الأربعاء 21 أكتوبر 2020 .