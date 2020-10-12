طب بشرى سوهاج تناقش آليات العودة إلى الجامعة فى ظل كورونا

سوهاج محمود مقبول

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج فعاليات الويبينار الذى نظمته وكالة كلية الطب البشرى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان "العودة إلى الجامعة فى ظل الكورونا" “Back to University in COVID 19 era” وذلك عبر تقنية الـ Webex. بحضور الدكتور حسان النعمانى القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور صلاح رشدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوى.

وفى بداية كلمته، وجه الدكتور أحمد عزيز رسالة تهنئة لجميع منسوبى كلية الطب البشرى لإعادة تجديد اعتماد الكلية، وأكد أن الجامعة حريصة على اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، استعداداً للعام الدراسى الجديد، وذلك للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب وجميع منسوبيها.

وأوضح عزيز، أنه طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى سوف يتم تطبيق نظام التعليم الهجين لأول مرة هذا العام بالجامعة الذى يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد لتيسير العملية التعليمية، وفى هذا الصدد تم عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على الطرق الحديثة للتواصل مع الطلاب، كما تم عمل منصة إلكترونية تشمل جميع بيانات طلاب الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية بالكليات المختلفة مع مراعاة توزيع الطلاب على مجموعات صغيرة، مؤكداً ضرورة الالتزام بتلك الجداول وبالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

وقال الدكتور حسان النعمانى، إن الكلية حرصت على تنفيذ هذا الويبينار لتوعية وتعريف طلابها بآليات الدراسة والإجراءات المتبعة داخل الكلية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شارك بالويبينار عدد كبير من طلاب الفرق المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف، أن الويبينار تناول مناقشة عدد من الموضوعات التى تضمنت التعرف على الإجراءات الإحترازية العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية مواجهة تلك الجائحة، إلى جانب مناقشة مقترحات الأنشطة والخدمات المجتمعية والبيئية للكلية فى ظل تلك التغيرات.

وتحدث الدكتور صلاح رشدى عن نظام التدريس وآليات الحضور والامتحانات لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا هذا العام، كما قام بعرض البدائل فى حال حدوث أية طوارئ.

كما تحدث الدكتور ممدوح عصمت عن فيروس كورونا المستجد وتطوره وطرق الوقاية منه مشدداً على أهمية الالتزام بالتعقيم المستمر والتباعد الجسدى وتطبيق الإجراءات التى أوصى بها المجلس الأعلى للجامعات لبداية الدراسة العام المقبل.