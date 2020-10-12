طارق شوقى يصف المدارس التكنولوجية الجديدة بـ "جوهرة التعليم المصرى"

كتب محسن البديوى

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية إحدى الجواهر التعليمية فى مصر، مضيفًا أن التعليم الفنى بنى ألمانيا وسنغافورة، والمدارس التكنولوجية التطبيقية عليها إقبال كبير.

وأوضح وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن المدارس التكنولوجية التطبيقية بها تخصصات عدة منها مدرسة صناعة السينما ومدرسة عن الذكاء الصناعى والألعاب الرقمية.

وأشار وزير التعليم، إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبح بها تخصصات لم تكن متواجدة وتضمن توفير فرص عمل للخريجين فور التخرج، موضحًا أنها ستصل لـ 16 مدرسة بجودة عالية جدًا.

وتابع: "نبنى نظام تعليم فنى جديد مبنى على الجدارات، وأدعو الجميع لزيارة المدارس التكنولوجية التطبيقية وبها تخصصات قد تلقى اهتمام الطلاب أنفسهم".

وفيما يتعلق بالمدارس الحكومية الدولية، قال إنها مدارس أكثر من رائعة، وتقوم بشراكة مع أصحاب المدارس الدولية، وهى بمثابة خدمة مجتمعية، لمنحى الطلاب المصريين شهادة دولية، بمبالغ أقل بكثير عما يتم دفعه فى المدارس الدولية، مشيرًا إلى أن مصاريفها ما بين 15 لـ 20 ألف جنيه، وهذا الرقم قليل جدًا مقارنة بأسعارها فى الخارج.