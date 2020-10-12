اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طارق شوقى يصف المدارس التكنولوجية الجديدة بـ "جوهرة التعليم المصرى"

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:45 م
طارق شوقى يصف المدارس التكنولوجية الجديدة بـ "جوهرة التعليم المصرى" وزير التربية والتعليم - طارق شوقي
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية إحدى الجواهر التعليمية فى مصر، مضيفًا أن التعليم الفنى بنى ألمانيا وسنغافورة، والمدارس التكنولوجية التطبيقية عليها إقبال كبير.

وأوضح وزير التعليم، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن المدارس التكنولوجية التطبيقية بها تخصصات عدة منها مدرسة صناعة السينما ومدرسة عن الذكاء الصناعى والألعاب الرقمية.

وأشار وزير التعليم، إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبح بها تخصصات لم تكن متواجدة وتضمن توفير فرص عمل للخريجين فور التخرج، موضحًا أنها ستصل لـ 16 مدرسة بجودة عالية جدًا.

وتابع: "نبنى نظام تعليم فنى جديد مبنى على الجدارات، وأدعو الجميع لزيارة المدارس التكنولوجية التطبيقية وبها تخصصات قد تلقى اهتمام الطلاب أنفسهم".

وفيما يتعلق بالمدارس الحكومية الدولية، قال إنها مدارس أكثر من رائعة، وتقوم بشراكة مع أصحاب المدارس الدولية، وهى بمثابة خدمة مجتمعية، لمنحى الطلاب المصريين شهادة دولية، بمبالغ أقل بكثير عما يتم دفعه فى المدارس الدولية، مشيرًا إلى أن مصاريفها ما بين 15 لـ 20 ألف جنيه، وهذا الرقم قليل جدًا مقارنة بأسعارها فى الخارج.


المدارس التكنولوجيه

وزير التربيه والتعليم

طارق شوقى

التعليم

المدارس

اخبار التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم: مناهج المدارس اليابانية "مصرية" بـ"نكهة يابانية"

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:10 م

وزير التعليم ساخرا من تقنين الدروس الخصوصية:نقفل المدارس ونوفر الفلوس بقى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:58 م

وزير التعليم عن التعامل مع كثافة الفصول: المسافة بين كل طالب والتانى متر ونصف

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:52 م

وزير التعليم يكشف ملامح العام الجديد.. أولوية الحضور لـ"kg1" حتى 3 ابتدائى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:29 م

وزير التعليم عن العام الدراسى الجديد: قدمنا حلولًا خارج الصندوق لـ23 مليون طالب

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة