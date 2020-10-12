طارق شوقى: التنسيق مع التعليم العالى بشأن مستقبل امتحانات الدبلومة الأمريكية

كتب محمود طه حسين

طالب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية، تفهم أن الدولة حاولت ما تستطيع مساعدة الطلاب للالتحاق بالجامعات هذا العام فى ظل ظروف جائحة كورونا.

وأكد وزير التربية والتعليم فى بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن الوزارة سوف تدرس بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى مستقبل هذه الامتحانات وضوابطها للطلاب الأصغر سنا وسيتم إعلانها بعد 4 أسابيع من الآن.

واستطرد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى بيانه " نرجو عدم مخاطبتنا بشأن "الماتشينج" وما شابه حتى هذا التوقيت حتى يتم دراسة الموضوع من كل جوانبه.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد وجه رسالة توضيحية نهائية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية بخصوص تنسيق القبول بالجامعات.