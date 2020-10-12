ضمن جهود شركة كريم مصر لمكافحة كورونا.. خدمة Go Hero تنجح في دعم1600 طبيب من خلال 26,000 رحلة

هيثم عصام: الخدمة كانت جزء من مسؤوليتنا المجتمعية ونعمل على اتاحة خدمات تتوافق مع احتياجات العملاء

أعلنت شركة "كريم مصر"، عن أعداد المستفيدين من خدمة Go Hero التي تم إطلاقها في مايو الماضي بالتعاون مع وزارة الصحة وشركة كاسترول، لخدمة الأطباء وأطقم التمريض بخصم 50% على الرحلات، وذلك في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الشركة، أن الخدمة التي استمر العمل بها على مدار 5 أشهر وانتهت سبتمبر الماضي، سجلت اكثر من 26،000 رحلة في القاهرة واسكندرية، حيث أتاحت الفرصة لدعم 1600 طبيب سجلوا في التطبيق وتمكنوا من الاستفادة من العرض المقدم عن طريق التطبيق.

وقال هيثم عصام، المدير العام لكريم مصر، أن إطلاق خدمة Go Hero، جاء كجزء من مسؤولية شركة كريم مصر المجتمعية لدعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، خاصة في فترة الذروة الحرجة التي مرت بها مصر، تقديرا وعرفانا بدور الأطباء وأطقم التمريض في مكافحة فيروس كورونا، من خلال المساهمة باستخدام إمكانيات كريم في تيسير حياة المواطنين بشكل عام، والطاقم الطبي بشكل خاص، وتقديم خدمة مميزة تختلف عن مثيلتها.

وكانت شركة كريم مصر قد بذلت عدة جهود في إطار محاربة فيروس كورونا، حيث أطلقت خدمات"وصلي" و "اشتريلي" في القاهرة واسكندرية لتكون ضمن خدمات "نقل الاشياء" التي طرحتها عقب اطلاق الـ Super App ، وذلك لمساعدة الافراد لشراء احتياجاتهم وتوصيل الطلبات للمنازل، ليتحول كريم لتطبيق شامل يتضمن خدمات النقل التشاركي ونقل الاشياء والمدفوعات الاليكترونية.