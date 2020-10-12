ضخ 271 مليون جنيه بمجال العمل البيئى بالبحيرة خلال عامين .. إنفوجراف

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ، أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيراً إلى أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 2941 مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 44.5 مليار جنيه.

ونشر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، ٱنفوجراف يسلط من خلاله الضوء الجهود التى شهدها مجال العمل البيئى خلال خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020 .

واوضح الٱنفوجراف أن مجال العمل البيئى شهد خلال عامين تطوير وضخ استثمارات قدرت بمبلغ 271 مليون جنيه حيث يتم العمل بعدد 3 مشاريع بمجال العمل البيئى منها محطات وسيطة بتكلفة إجماليه قدرها 117 مليون جنيه إضافة إلى تزويد المحافظة ب 87 معدة جديدة بتكلفة إجمالية قدرها 154 مليون جنيه ليصبح إجمالى عدد المعدات بقطاع البيئة 775 معدة لدعم منظومة النظافة والمساهمة فى رفع 4500 طن من القمامة يوميا من مدن ومراكز وقرى المحافظة ونقلها لمصانع التدوير والبالغ عددها 3 مصنع لتدوير القمامة بالإضافة إلى مدفن صحى و3 مقالب عمومية.