اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضخ 271 مليون جنيه بمجال العمل البيئى بالبحيرة خلال عامين .. إنفوجراف

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:36 م
ضخ 271 مليون جنيه بمجال العمل البيئى بالبحيرة خلال عامين .. إنفوجراف إنفوجراف
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ، أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيراً إلى أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ 2941 مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 44.5 مليار جنيه.

ونشر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، ٱنفوجراف يسلط من خلاله الضوء الجهود التى شهدها مجال العمل البيئى خلال خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020 .

واوضح الٱنفوجراف أن مجال العمل البيئى شهد خلال عامين تطوير وضخ استثمارات قدرت بمبلغ 271 مليون جنيه حيث يتم العمل بعدد 3 مشاريع بمجال العمل البيئى منها محطات وسيطة بتكلفة إجماليه قدرها 117 مليون جنيه إضافة إلى  تزويد المحافظة ب 87 معدة جديدة بتكلفة إجمالية قدرها 154 مليون جنيه ليصبح إجمالى عدد المعدات بقطاع البيئة 775 معدة لدعم منظومة النظافة والمساهمة فى رفع 4500 طن من القمامة يوميا من مدن ومراكز وقرى المحافظة ونقلها لمصانع التدوير والبالغ عددها 3 مصنع لتدوير القمامة بالإضافة إلى مدفن صحى و3 مقالب عمومية.

 

IMG-20201012-WA0178
 

 


أخبار مصرية

محافظه البحيره

انفوجراف

المجال البيئى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة