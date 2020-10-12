ضبط 57 قضية تموينية بسوهاج بينها 1100 كيلو جرام حلوى مجهولة المصدر

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية على الأسواق لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

أسفرت الحملة عن ضبط 57 قضية تموينية من بينها ضبط عاطف ا ح ع 43 سنة صاحب مصنع حلويات ويقيم دائرة مركز المراغة لحيازة سلع مجهول المصدر وإدارة منشأة بدون ترخيص وتم ضبط " 1100 " كيلوجرام حلويات" و55 " طاولة خشبية وترابيزه.

كما تم ضبط " 3 " أسطوانات بوتاجاز كبيرة الحجم وضبط " 10 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 4 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 8 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 8 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم تقديم الأخطار الشهري بكميات البوتاجاز و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيق جاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة على المراكز والأقسام لإعادة الانضباط للأسواق والتأكيد على تقديم أفضل المنتجات ذات جودة عالية لجمهور المستهلكين.