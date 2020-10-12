اليوم السابع
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ضبط 427 بطاقة تموينية فى مخبز بلدى مدعم بمنطقة نجع الخطباء بالأقصر.. صور

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:19 ص
ضبط 427 بطاقة تموينية فى مخبز بلدى مدعم بمنطقة نجع الخطباء بالأقصر.. صور تموين الأقصر تضبط 427 بطاقة تموينية فى مخبز بلدى مدعم
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات على المخابز البلدية المدعمة تحت إشراف عبد الرازق الصافي مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ونجحت فى ضبط 427 بطاقة تموينية داخل إحدى المخابز البلدية المدعمة بمنطقة نجع الخطباء بالمخالفة للقانون.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تتوالى مجهودات مديرية التموين بالأقصر برفقة المفتشين بالمديرية، لمواجهة احدى المشكلات الرئيسية التى تسبب فيها المواطنين أنفسهم وهى ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية، حيث تم ضبط عدد 427 بطاقة تموينية داخل إحدى المخابز البلدية المدعمة بنجع الخطباء بمدينة الأقصر، وتم تحرير المحضر اللازم بذلك وعرضة على النيابة العامة لإتخاذ اللازم.

وفى نفس السياق، ناشد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، كافة المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية الخاصة بهم لدى المخابز البلدية المدعمة، وذلك حفاظًا على حقوقهم من حصص الخبز والسلع ومنع إهدار الدعم، وأكد على أنه فى حال ثبوت إحتفاظ أى مخبز أو منشأة تموينية ببطاقات تموينية على الفور يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحاً أنه يتم التحفظ على البطاقات التي يتم ضبطها عن طــريق الحــملات التموينية المســتمرة بمتابعة مفتشين التموين، مشيرا إلى أنه سيتم إلغائها نهائيا في حالة التكرار وعدم استخراج بطاقة حديثة مرة أخرى.

كان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بأنه تمت مواصلة الحملات التموينية على الأسواق والمخابز، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مضيفاً أنه قامت مديرية تموين الأقصر بحملة تموينية بمشاركة مديري الإدارات، والتي أسفرت عن تحرير عدد (41) محضر ومخالفة تموينية شملت ما يلى:- (10 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 عدم وجود قائمة و7 مخالفات نظافة و6 محاضر غلق بدالي تمويني في المواعيد الرسمية بدون عزر قانوني، و15 مخالفة عدم الإعلان عن الاسعار)، وتم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه تم أيضاً تنفيذ قرار النيابة العامة فى المحضر 653 جنح الأقصر، بإعدام عدد 500 زجاجة مشروب كحول غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك بمعرفة جبريل بكري مدير عام إدارة التجارة الداخلية والمفتشين بالمديرية.

تموين الأقصر تضبط 427 بطاقة تموينية فى مخبز بلدى مدعم (1)
 

 

تموين الأقصر تضبط 427 بطاقة تموينية فى مخبز بلدى مدعم (2)
 

 

تموين الأقصر تضبط 427 بطاقة تموينية فى مخبز بلدى مدعم (3)
 

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اخبار المحافظات

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