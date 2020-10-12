ضبط عاطل بحوزته كيلو "هيروين" بالعاشر من رمضان

الشرقية – فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط عاطل؛ بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص لكمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، بقصد الإتجار فيها بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

توصلت تحريات رجال البحث الجنائي، بإشراف العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان، وقيادة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث ثانٍ العاشر، إلى صحة المعلومات، فيما تم ضبط المتهم فى كمين أُعد له، وذلك حال استقلاله سيارة، وبحوزته كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وزنت كيلو جرامًا، ومبلغ من المال وهاتف محمول.

تبين أن القيمة المالية للمواد المُخدرة المضبوطة تصل إلى 635 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.