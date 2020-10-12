ضبط سماسرة لتسهيل الإجراءات الحكومية داخل مرور الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نجحت الاجهزة الامنية بمديرية امن الاسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مرور الاسماعيلية، من القبض على 6 أشخاص يمارسون السمسرة داخل إدارة المرور.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية، إخطاراً من العميد عماد سرحان مدير إدارة مرور الإسماعيلية يفيد بقيام العقيد محمد سليمان رئيس مباحث إدارة المرور، بضبط كلا من "مصطفى.ال.ا"42 عاما بحرى بقناة السويس مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بتهمة تسهيل الإجراءات الحكومية داخل إدارة المرور لدى الغير نظير مبلغ مالى.

كما تم ضبط "محمد.ح.ع"40 عاما مأمور جمرك مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية داخل ادارة المرور لدى الغير نظير مبلغ مالى، وتم ضبط "ايمن.م.م"43 عاما فنى شئون هندسية مقيم دائرة مركز التل الكبير بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية داخل ادارة المرور لدى الغير نظير مبلغ مالى .

وضبط "هانى.م.م"51 عاما بالمعاش مقيم دائرة مركز فايد بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية داخل ادارة المرور لدى الغير نظير مبلغ مالى، وتم ضبط "احمد.ف.ي"47 عاما بدون عمل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية داخل ادارة المرور لدى الغير نظير مبلغ مالى للسيارة نقل الاسماعيلية وتم ضبط "رضا.ا.س"52 عاما بالمعاش مقيم فاقوس شرقية بتهمة تسهيل الاجراءات الحكومية داخل ادارة المرور لدى الغير نظير مبلغ مالى.