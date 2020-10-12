ضبط المتهمين بالتخلص من جثة شاب لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

كشف ضباط مباحث بلبيس، غموض العثور على جثة شاب فى بداية العقد الثالث من العمر، وتبين مصرعه أثناء التنقيب عن الأثار، وقيام شقيقه ونجل شقيقته وجارهم بالتخلص من الجثة بمكان العثور عليها، خوفا من فضح أمرهم، وتم إحالتهم إلى نيابة بلبيس العامة، للتحقيق معهم برئاسة كريم عبد الكريم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى بلبيس المركزى بوصول" م ع " 33 سنة مقيم بساتين بركات دائرة المركز، جثة هامدة.

تبين من التحريات أثناء قيام المتوفى بالتنقيب عن الأثار لقى مصرعه إثر إنهيار جدار عليه، وقام شقيقه ونجل شقيقته وجارهم بالتخلص من جثته خوفا من كشف أمرهم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، توصلت تحريات إلى قيام المتهمين بإخفاء الجثة خوفا من فضح أمرهم، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى نيابة بلبيس للتحقيق معهم.