صور.. محافظ قنا يتابع أعمال التجميل وزارعة أشجار الزينة بمدينة قنا

قنا وائل محمد

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أعمال تجميل وزراعة أشجار الزينة بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة قنا، رافقه أشرف أنور نائب رئيس مدينة قنا وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك فى إطار حرص محافظة قنا على تنفيذ أعمال التجميل والتطوير للشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لإظهار المحافظة بالشكل الجمالى والحضارى الذى يلقى استحسان ابناء قنا والمترددين عليها من المحافظات المجاورة.

بدء محافظ قنا جولته بمتابعة أعمال التشجير بميدان مسجد ناصر بوسط المدينة موجها مسئولى الزراعات بالوحدة المحلية لمدينة قنا بمتابعة أعمال الرى بالأساليب الحديثة وبشكل منتظم، كما وجه مسئولى مدينة قنا بتكثيف عدد العمالة للانتهاء من أعمال التجميل والتشجير فى باقى الميادين والشوارع الرئيسية فى المواعيد المحددة وطبقا للموصفات المطلوبة حتى تكون نموذجا يحتذى به ويتم تعميمه على باقى المدن.

وتوجه المحافظ إلى حديقة مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى للاطلاع على أشجار الزينة التى تم زراعتها داخل الحديقة، كما اطلع على نموذج من الأعمال الفنية التى سيتم تنفيذها بجدارية المعنا موجها بمراعاة الطابع الثقافى والتراثى للمحافظة فى تنفيذ تلك الأعمال، وأشار محافظ قنا خلال جولته انه يجرى تجميل وزراعة الأشجار على النسق الأوروبى بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا وتشمل (ميدان الساعة - ميدان مسجد ناصر - شارع 26 يوليو – حديقة الرى – حديقة مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى – طريق مصر اسوان بدءًا من كوبرى المعنا وحتى كمين البياضية) .

واوضح الداودى انه عقب الانتهاء من أعمال التجميل بمدينة سيتم البدء فى باقى مدن المحافظة بالتتابع لإضفاء المظهر الجمالى بكافة مدن المحافظة، مؤكدا على ضرورة مشاركة كافة الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ أعمال التطوير للخروج بأفضل النتائج المرجوة.

وفى إطار الجولات الدورية المستمرة للمراكز التكنولوجية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز قفط لمتابعة انتظام سير العمل وضمان حصول المواطنين على الخدمات.