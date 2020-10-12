صعود بورصة دبي بمستهل جلسة الاثنين مدفوعة بارتفاع سهم شركة إعمار العقارية

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% رابحاً 6.57 نقطة ليصل إلى مستوى 2230.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 92.7 مليون سهم محققة ما قيمته 63.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1256 صفقة لعدد 26 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.06%، يليه قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.28%، 0.26%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.05%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.78%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.57%، ثم سهم شركة داماك القابضة بنسبة 0.77%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.5 مليون ورقة بقيمة 28.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.49%.