صحيفة إسبانية: أردوغان يثير استفزاز أوروبا مجددا بسفينة مسح بشرق البحر المتوسط

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "نوتثياس موينوتس" الإسبانية إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يثير استفزاز أوروبا من جديد بعد إعلان البحرية التركية بأن سفينة أوروتش رئيس ستجرى مسحا زلزاليا فى شرق البحر المتوسط خلال الـ10 أيام مقبلة، وهو ما يثير التوتر مجددا مع اليونان.

وأشارت الصحيفة إلى أن وجود السفينة التركية بالقرب من جزيرة كاستلوريزو اليونانية سيؤدى لإشعال التوترات بين أثينا وأنقرة، وأعلنت سفينة المسح التركية "أوروك ريس" أنها ستعود إلى شرق البحر المتوسط في الفترة من "12 إلى 20 أكتوبر"، إلى نفس المنطقة التي كانت فيها بالفعل في أغسطس وسبتمبر ، والتي أحدثت توترات قوية مع اليونان.

وستقوم السفينة "Oruc Reis" بتنفيذ أنشطة في المنطقة، بما في ذلك جنوب الجزيرة اليونانية، بحسب رسالة أرسلها نظام الإنذار البحري NAVTEX.

شهدت تركيا واليونان، وكلاهما عضو في الناتو، شهورًا من التوتر الشديد بعد نشر تركيا، في الفترة من 10 أغسطس إلى منتصف سبتمبر، هذه السفينة الزلزالية، التي ترافقها سفن حربية، لإجراء عمليات مسح قبالة سواحل جزيرة يونانية ، تقع على بعد كيلومترين من تركيا ، في منطقة يحتمل أن تكون غنية بالغاز الطبيعي.

وأكدت الصحيفة أن تركيا تتجاهل دعوات اليونان والاتحاد الأوروبى، حيث ادى اكتشاف حقول غاز مهمة فى السنوات الأخيرة إلى تفاقم الخلافات طويلة الأمد بين اليونان وتركيا حول حدودهما البحرية، وتدافع اليونان عن أن المياه المحيطة بكاستلوريزو تنتمى إليها.

وهدد الاتحاد الأوروبي في بداية الشهر بفرض عقوبات على تركيا إذا لم تعلق السلطات ما يعتبره التكتل التنقيب غير القانوني في المياه التي تطالب بها قبرص واليونان.

من المقرر أن يزور رئيس الدبلوماسية الألمانية ، هيكو ماس ، أنقرة يوم الأربعاء،ومن المؤكد أن شرق البحر المتوسط سيكون على جدول الأعمال.