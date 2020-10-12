صحة شمال سيناء تعلن إعفاء 119 مريضا من رسوم الفحوصات الطبية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعفت مديرية صحة شمال سيناء 119 مريضا من رسوم الخدمات الخاصة بالفحص الطبى، وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيانها إنه تم إعفاء 119 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر سبتمبر 2020 الماضي.

وقامت إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعى شامل وزياراتهم منزليًا.

وقال إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، أن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، وأشار إلى إعفاء 91 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و28 حالة على الأقسام الداخلية، لافتا إلى أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنساني.

وسبق وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية فى بيان لها انه تم تحت اشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، تنفيذ ندوة على توعية السيدات على وسائل تنظيم الأسرة ومدى الاستفادة من التباعد فى الحمل وتأجيل الإنجاب فى هذه المرحلة وعن وسائل تنظيم الاسرة طويلة المفعول، اللولب والكبسولة، وعمل زيارة إشرافية لوحدة السكادرة الصحية نفذتها امل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة.

وقام فريق الرعاية بعقد بتنفيذ حملة خدمة صحية للموظفين بمجلس مدينة الشيخ زويد، ووحدة السكادرة الصحية، ووحدة أبوطويلة الصحية، تم خلالها فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وتنفيذ مبادرة حماية الأم والجنين.

كما قامت تهانى عايش مشرفة مكافحة العدوى بالإدارة بتدريب هيئة التمريض على الاحتياطات القياسية التسعة لمكافحة العدوى، وأيضا عن فيروس كورونا المستجد والعزل المنزلى، ومواصفات غرفة العزل.