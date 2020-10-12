شمال سيناء تسجل صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا

شمال سيناء ـ محمد حسين

سجل بيان مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء اليوم الإثنين، بشأن موقف كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، صفر إصابات ووفيات.

وأوضح بيان صحفى لصحة شمال سيناء، أنه تم تسجيل صفر حالات إيجابية وصفر وفيات وصفر حالات شفاء، وحالة محتجزة بقسم العزل بالمستشفى، و32 حالة عزل منزلى، فيما سجلت بيانات موقف كورونا بشمال سيناء، منذ ظهور الجائحة إجمالى الحالات الإيجابية 131 حالة، وإجمالى عدد حالات الوفاة حتى اليوم 35 حالة.

وواصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، حملات مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وأيضا يرقات البعوض، وحملات التعقيم لمنازل حالات الإصابة بكورونا.

وأفاد بيان صادر عن الوحدة، أنه تم باستخدام المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ومبيدات يرقات البعوض فى رش وتعقيم احياء ساحل البحر بالمنطقة المحصورة بين غرناطة حتى حى المساعيد.

وتطهير منزلين لحالتين عزل منزلى اشتباه كورونا في حى كرم أبونجيلة وحى الصفا، وتغطية حى شرق المدينة ومنطقة بركة حليمة ومنطقة خلف المستشفى وشارع الاستقبال القديم بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب، وتطهير منزل لحالة اشتباه كورونا عزل منزلى فى حى عاطف السادات.