شركة مياه الشرب والصرف بأسوان: لم يتم التعرف حتى الآن على مصدر بقعة الزيت

كتب-أحمد صلاح العزب

قال ياسر جمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مركز ادفو بأسوان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمة الإعلامي وائل الابراشى، إنه أثناء مباشرة أحد الفنيين بقطاع المياه بمدينة ادفو فوجئ بوجود بقعة زيت بجوار محطة مياه مدينة ادفو، فقام على الفور بإيقاف التشغيل، مشيرا أن دور شركة مياه الشرب هو إيقاف تشغيل المحطات حتى يتم انتهاء تحقيقات الجهات الخارجية، ويتم أخذ عينه ويتم تحليلها ويتم تشغيل المحطة مرة أخرى حال التعامل مع البقعة، مؤكدا أنه لم يتم التعرف حتى الآن على مصدر تلك البقعة.

كانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أنه نتيجة لمرور بقعة زيتية بنهر النيل قرب محطة مياه فطيرة بكوم أمبو، السبت الماضى تقرر إيقاف تشغيل المحطة لحين القضاء على بقعة الزيت، وأنه جار الآن العمل عليها، مما سيترتب عليه انقطاع المياه ببعض قرى نصر النوبة خاصة قرى المدينة.