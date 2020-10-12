شركة مياه أسيوط ترفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الامطار والسيول وذلك برفع كفاءة معداتها وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والاجراءات وتنفيذ خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه فى مطالع الكباري والأنفاق للتعامل الفوري مع المياه .

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد انه تم تطهير شنايش وبالوعات الأمطار والصرف الصحى، وتنفيذ نماذج محاكاة للسيول بمختلف مراكز المحافظة ذلك للتأكد من سلامة وكفاءة بالوعات الأمطار وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.

وأكد صلاح أنه تم وضع خطة استعداد مبكرة وسيناريوهات تفصيلية وخطط للإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ.

وأضاف أنه تم التأكد من كفاءة تطهير "الشنايش" داخل الأنفاق لمواجهة أى تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة خلال موسم السيول والامطار ، كما انه تم تجهيز مجموعات للصيانة الكهربية والميكانيكية والشبكات فى حالة الاستعدادات القصوى للتعامل مع أى تأثيرات.

وأكد المهندس عماد عزيز رئيس قطاع وسط انه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى، ومراجعة صيانتها، والتأكد من جاهزيتها للعمل، فقد تم تخصيص عدد 15 سياره ناقله لمياه الشرب وعدد 73 سيارات الكسح وعدد 13 من معدات التطهير المختلفه (المدمجه ، النافورى) وعدد 6 حفار عجل وعدد 5 سيارات لورى لنقل اسطونات الكلور عدد1 حفار كتينه بالنزله وعدد 5 ورش صيانه متنقله مجهزه بالمعدات والادوات وتحتوى على مولد ديزل وعدد 5 سيارات لورى لنقل اسطوانات الكلور وعدد25 طلمبه متنقله بالنزين كوبوتا وعدد20 طلمبه غاطسه لسحب المياه قطر 2 بوصه وعدد5 طلمبه غاطسه لسحب مياه قطر 4 بوصه 13 جهاز تنفس صناعى بالاسطوانة لتأمين الغطاسين ،عدد (1200) فنى وعامل ومهندس، للتعامل مع المواقف الطارئة.