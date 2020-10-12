اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شركة فيس بوك تقرر حظر اى محتوى ينكر أو يشوه الهولوكوست

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 07:36 م
شركة فيس بوك تقرر حظر اى محتوى ينكر أو يشوه الهولوكوست فيسبوك
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت شركة فيس بوك، اليوم، الاثنين، إنها تعمل على تحديث سياستها المتعلقة بخطاب الكراهية بهدف حظر أي محتوى ينكر أو يشوه المحرقة النازية (الهولوكوست).
 
وتأتي هذه الخطوة بعد عامين من تصريح مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في مقابلة عام 2018 مع موقع ريكود الإلكتروني المتخصص في التكنولوجيا، بأنه بينما يجد أن إنكار الهولوكوست مسيء للغاية، فإنه لا يعتقد بأن على فيسبوك حذف مثل هذا المحتوى.
 
وقال زوكربرج، وهو يهودى، في منشور على فيسبوك اليوم "بذلت جهودا مضنية من أجل (التوفيق) بين تأييد حرية التعبير والضرر الناجم عن التقليل من هول الهولوكوست أو إنكارها".
 
وأضاف "لقد تطور تفكيري عندما رأيت بيانات تظهر زيادة في العنف بسبب معاداة السامية. كما تطورت سياساتنا الأوسع بشأن خطاب الكراهية".
 
وقالت فيسبوك إنها ستوجه، بدءا من أواخر هذا العام، من يبحثون عن المصطلحات المرتبطة بالهولوكوست أو إنكارها إلى معلومات موثوقة بعيدا عن فيسبوك.
 
وأشاد المؤتمر اليهودى العالمى، واللجنة اليهودية الأمريكية بالقرار.
 
وقال المؤتمر في بيان "دعا المؤتمر اليهودي العالمي فيسبوك على مدى سنوات إلى إزالة محتوى إنكار الهولوكوست من منصته".
 
ونظمت جماعات الحقوق المدنية هذا الصيف حملة مقاطعة واسعة النطاق للإعلانات على فيسبوك في محاولة للضغط على شركات مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ إجراءات مناهضة لخطاب الكراهية على منصاتها.
 
وقال جوناثان جرينبلات الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، وهي إحدى الجهات المنظمة لحملة المقاطعة، على تويتر "مسرور لحدوث ذلك في النهاية".
 
وفي أغسطس آب، حظرت فيسبوك بعض نظريات المؤامرة والصور النمطية المعادية للسامية.
 
وقالت فيسبوك في منشور على مدونة تابعة لها اليوم إنها استشهدت باستطلاع حديث وجد أن ما يقرب من ربع البالغين في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما قالوا إنهم يعتقدون بأن الهولوكوست كانت أسطورة وأنه جرى تضخيمها، أو أنهم ليسوا متأكدين من وقوعها، وأضافت "لا يمكن تنفيذ هذه السياسات بين عشية وضحاها".
 
وتابعت قائلة "هناك مجموعة من المحتويات التي يمكن أن تنتهك هذه السياسات، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لتدريب المراجعين والأنظمة على التنفيذ".

فيسبوك

سياسة

هولوكوست

حظر المحتوى

شركه فيسبوك

المحرقة النازية

مارك زوكربرج

المؤتمر اليهودى العالمى

اللجنة اليهودية الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تزوير وتجارة بالإسلام.. البيزنس الدينى لنظام أردوغان يتجرأ على الرسول (ص).. و"الشئون الدينية التركية" أداة النظام للنصب.. منحت الآلاف شهادات مزورة ترفع نسبهم للنبى مقابل 5 آلاف دولار بأوامر من الرئيس التركى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:00 ص

فيسبوك يزيل إعلانا عن البصل لسبب غير أخلاقى ويعتذر للشركة بعد نشره مجددا

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:10 م

فيسبوك يعلن حذف أكثر من 120 ألف منشور متعلق بالانتخابات الأمريكية

الخميس، 08 أكتوبر 2020 02:02 ص

إسرائيل تحيى ذكرى الهولوكوست وسط شوارع خاوية بسبب كورونا

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 11:11 ص

بوروسيا دورتموند يحيى ذكرى الهولوكوست بأنشطة تعليمية

الأحد، 02 فبراير 2020 03:13 م

ديفيد كاميرون يشارك فى ذكرى الهولوكوست وتحرير "أوشفيتز".. ويصفها بالفظائع

الإثنين، 27 يناير 2020 05:20 م

رئيس إيطاليا يدعو إلى التصدى لمعاداة السامية فى المنتدى العالمى للهولوكوست

الخميس، 23 يناير 2020 01:39 م

الخارجية الفلسطينية تحذر من استغلال "الهولوكوست" لإخفاء وجه الاحتلال الحقيقى

الأربعاء، 22 يناير 2020 01:25 م

دار أزياء إسبانية تسحب أحدث إصدراتها بسبب "الهولوكوست" وتعتذر لزبائنها

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 05:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة