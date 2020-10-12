اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شاب يبدع فى قراءة القرآن على طريقة كبار المشايخ

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:44 م
شاب يبدع فى قراءة القرآن على طريقة كبار المشايخ شاب يبدع فى قراءة القرآن
تقرير عزوز ااديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحلم أن يصل إلى القمة ويتردد اسمه كثيرا أحب القرآن الكريم وعشق تجويده وقدوته عدد من المشايخ الكبار مثل مصطفى إسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد.

صوت عذب لم يتخيل أحد أن هذا الشاب يستكمل مسيرة والده بدأت قراءته أمام الجمهور فى سن 15 سنه فى عزاء جده.

 

كاميرا اليوم السابع تقابله مع مصطفى محمد السيد حمودة بقرية العز بالمنصورة ويدرس بكلية أصول الدين.

 

أكد مصطفى بأن حلمه أن يكون قارئ مشهور وفى الإذاعة لكى يستكمل مشوار والده.

 

اختتم مصطفى بانه اشتهر فى بمحافظته والمحافظات المجاورة للمنصورة بتقليد أصوات كبار المقرئين منذ طفولته.

 

 

 


محافظة المنصورة

أصوات المقرئين

كبار المقرئين

القرآن الكريم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة