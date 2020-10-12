شاب يبدع فى قراءة القرآن على طريقة كبار المشايخ

تقرير عزوز ااديب

يحلم أن يصل إلى القمة ويتردد اسمه كثيرا أحب القرآن الكريم وعشق تجويده وقدوته عدد من المشايخ الكبار مثل مصطفى إسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد.

صوت عذب لم يتخيل أحد أن هذا الشاب يستكمل مسيرة والده بدأت قراءته أمام الجمهور فى سن 15 سنه فى عزاء جده.

كاميرا اليوم السابع تقابله مع مصطفى محمد السيد حمودة بقرية العز بالمنصورة ويدرس بكلية أصول الدين.

أكد مصطفى بأن حلمه أن يكون قارئ مشهور وفى الإذاعة لكى يستكمل مشوار والده.

اختتم مصطفى بانه اشتهر فى بمحافظته والمحافظات المجاورة للمنصورة بتقليد أصوات كبار المقرئين منذ طفولته.