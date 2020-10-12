سويسرا تسجل أكثر من 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب أحمد عرفة

أعلنت سويسرا عن تسجيل أكثر من 4000 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أظهرت بيانات من وكالة الصحة العامة فى سويسرا، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت الأربعاء الماضى لتسجل 1077 خلال يوم واحد، فى أول زيادة يومية تتجاوز الألف منذ أوائل أبريل.

وكانت سويسرا قد أعلنت رصد أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أواخر فبراير، ووصل العدد اليومي للحالات إلى ذروة بلغت 1456 حالة في 23 مارس لكنه تراجع بشدة حيث وصل إلى ثلاث حالات فقط في الأول من يونيو.