اتفقت سنغافورة وإندونيسيا على إعادة فتح الحدود بينهما جزئيا للأغراض الرسمية والأنشطة التجارية الأساسية، وأعلنت وزارة الخارجية السنغافورية - في بيان مشترك مع وزارة الشئون الخارجية الإندونيسية اليوم الاثنين - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - أنه بموجب الإتفاقية، سيتم مطالبة المسافرين بالالتزام بإجراءات الصحة العامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك إجراء اختبار المسحة قبل المغادرة وبعد الوصول من المؤسسات الصحية المعترف بها لدى البلدين.
وأضاف البيان أنه سيتم تلقي طلبات السفر اعتبارا من 26 أكتوبر الجاري، بينما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول البروتوكولات الصحية وعملية التقديم في وقت لاحق من هذا الشهر.
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