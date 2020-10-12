وأضاف البيان أنه سيتم تلقي طلبات السفر اعتبارا من 26 أكتوبر الجاري، بينما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول البروتوكولات الصحية وعملية التقديم في وقت لاحق من هذا الشهر.