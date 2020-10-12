سنغافورة (أ ش أ)

اتفقت سنغافورة وإندونيسيا على إعادة فتح الحدود بينهما جزئيا للأغراض الرسمية والأنشطة التجارية الأساسية، وأعلنت وزارة الخارجية السنغافورية - في بيان مشترك مع وزارة الشئون الخارجية الإندونيسية اليوم الاثنين - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - أنه بموجب الإتفاقية، سيتم مطالبة المسافرين بالالتزام بإجراءات الصحة العامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك إجراء اختبار المسحة قبل المغادرة وبعد الوصول من المؤسسات الصحية المعترف بها لدى البلدين.