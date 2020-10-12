أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الاثنين، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فى أقل حصيلة يومية تسجل منذ 12 مارس الماضى ليبلغ إجمالى الإصابات فى البلاد 57 ألفًا و880 حالة، وذكرت الوزارة - وفقا لصحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية - أن الإصابات الجديدة تضمنت حالتين وافدتين من الخارج، تم وضعهما قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهما سنغافورة، وحالة من المجتمع المحلي، وحالة من العمال المهاجرين.
ولم تسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 وفاة.. بينما توفى 15 مصابا لأسباب أخرى، وتعافى بشكل كامل 57 ألفا و562 حالة.
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