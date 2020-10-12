 

ولم تسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 وفاة.. بينما توفى 15 مصابا لأسباب أخرى، وتعافى بشكل كامل 57 ألفا و562 حالة.