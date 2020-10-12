سنغافورة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الاثنين، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فى أقل حصيلة يومية تسجل منذ 12 مارس الماضى ليبلغ إجمالى الإصابات فى البلاد 57 ألفًا و880 حالة، وذكرت الوزارة - وفقا لصحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية - أن الإصابات الجديدة تضمنت حالتين وافدتين من الخارج، تم وضعهما قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهما سنغافورة، وحالة من المجتمع المحلي، وحالة من العمال المهاجرين.