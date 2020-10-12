سلوفاكيا تعزز إجراءات مكافحة كورونا

رويترز

قال وزير الصحة السلوفاكي يوم الأحد إن سلوفاكيا ستطبق إجراءات أكثر صرامة ابتداء من يوم الخميس لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد بما في ذلك ضرورة وضع كمامة في الأماكن العامة وفرض قيود على التجمعات العامة.

وسجلت سلوفاكيا زيادة حادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة مسجلة 19851 حالة يوم السبت ارتفاعا من 13139 خلال الأسبوع.

وقال وزير الصحة ماريك كراجي إن لجنة الأزمات تبنت مجموعة من الإجراءات التي تهدف في الغالب منع الناس من التجمع في مجموعات كبيرة بما في ذلك ضرورة وضع كمامة في المناطق السكنية عند الاقتراب لمسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من أي شخص غير أفراد الأسرة.

وأضاف كراجي أنه سيتم حظر جميع المناسبات العامة وستناقش الحكومة أيضا يوم الاثنين ما إذا كانت ستجعل التجمعات العامة تقتصر على عدد لا يزيد عن ستة.

ولن يسمح للمطاعم إلا بتقديم الطعام في الهواء الطلق أو للوجبات السريعة وسيتم إغلاق جميع منشآت اللياقة البدنية والمتنزهات المائية وحمامات السباحة والساونا.