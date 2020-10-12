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سلطات قرغيزستان تلقى القبض على مسؤول أمنى سابق أعلن نفسه وزيرا للداخلية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 07:42 م
سلطات قرغيزستان تلقى القبض على مسؤول أمنى سابق أعلن نفسه وزيرا للداخلية قرغيزستان -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت سلطات قرغيزستان، اليوم الإثنين، عن توقيف الجنرال كورسان حسنوف نائب وزير الداخلية السابق، والذى أعلن نفسه قائما بأعمال وزير الداخلية وقائدا عسكريا للعاصمة بيشكيك خلال الاضطرابات التى شهدتها البلاد.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن محكمة فى بيشكيك، قررت حبس كورسان حسنوف لمدة شهرين بمعزل احتياطى تابع للجنة الوطنية لأمن الدولة.

 

وفى ليلة 6 أكتوبر الجارى، قام أنصار الأحزاب السياسية التى لم تدخل البرلمان بناء على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بأعمال شغب فى بيشكيك، استولوا خلالها على عدد من المباني الحكومية وأفرجوا عن الرئيس السابق ألماز بك أتامبايف، وعدد من السياسيين المحبوسين في مراكز الاحتجاز الاحتياطى.


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