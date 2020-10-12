اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:35 م
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سفح الأهرامات يحتضن بطولة الاسكواش اليوم والسياحة تعتبرها ترويجا لمصر

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:00 م
سفح الأهرامات يحتضن بطولة الاسكواش اليوم والسياحة تعتبرها ترويجا لمصر الاستعدادات في منطقة الأهرامات
كتبت آمال رسلان

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تستضيف اليوم منطقة أهرامات الجيزة منافسات الدور 16 لبطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش البلاتينية للرجال وللسيدات، التى بدأت منافساتها التمهيدية يوم السبت الماضى، وتستمر فعالياتها حتى 17 من أكتوبر الجارى. وأعرب أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة عن سعادته باستضافة منطقة أهرامات الجيزة لهذه البطولة تشجيعا منها لمنتج السياحة الرياضية كأحد المقاصد السياحية في مصر، مشيرا الى أن تنظيم هذه البطولة في هذا التوقيت الملئ بالتحديات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد رسالة للعالم علي قدرة مصر علي استكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها فى لعبة الاسكواش.
 
وأكد أشرف محيى الدين أن ضمان سلامة اللاعبين والجمهور هي من أهم الأولويات، لذلك هناك حرص على ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وسياسات التباعد الاجتماعى خلال البطولة.
 
وتحظي البطولة، والتى تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، برعاية وزارة السياحة و الاثار وتشهد مشاركة 96 من لاعبى الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار والذى يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.
 

بطولة الاسكواش

منطقة الاهرامات

السياحة الرياضية

اخبار مصر

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