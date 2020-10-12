اليوم السابع
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زعيمة هونج كونج تؤجل كلمتها السنوية إلى ما بعد زيارة بكين

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 06:33 ص
زعيمة هونج كونج تؤجل كلمتها السنوية إلى ما بعد زيارة بكين الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام
رويترز

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قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج اليوم الإثنين إنها ستؤجل كلمتها السنوية التي كانت مقرر بشكل مبدئي يوم الأربعاء من أجل القيام أولا بزيارة بكين لمناقشة دعم الصين للانتعاش الاقتصادي لهونج كونج.

وقالت لام إنها ستتوجه إلى بكين في وقت لاحق من هذا الشهر وتهدف إلى إلقاء كلمتها السياسية بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وستتوجه لام أيضا إلى شنتشن هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى السنوية لإنشاء أول منطقة اقتصادية خاصة صينية في المدينة قبل 40 عاما.

وقالت إنها لم تحدد موعدا لعقد اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في شنتشن.


هونج كونج

كارى لام

الصين

مظاهرات هونج كونج

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