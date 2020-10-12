"زراعة الشرقية" تعقد ندوة تدريبية عن إنتاج محصول وفير من الشعير

الشرقية – فريق المحافظات

قال المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن قسم الإرشاد الزراعى عقد ندوة تدريبية عن زراعة وإنتاج محصول وفير من الشعير بقاعة الإرشاد بمديرية الزراعة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى أحمد مجاهد والدكتور أمين عجوة والدكتور أحمد أبو العز والدكتور إبراهيم السيد الأساتذة بمعهد البحوث الزراعية قسم بحوث الشعير.

ودار الحديث عن الأصناف المنزرعة من الشعير مثل جيزة 131 – جيزة 134 كما تم مناقشة الأمراض التى تصيب المحصول وطرق مكافحتها وكذلك التدريب على زراعة الشعير المستنبت لأن الشعير المستنبت يعتبر من المحاصيل الهامة حيث أنه يتحمل البرودة الشديدة ويتحمل حرارة الصيف ويقوم بتوفير تكلفة التغذية بنسبة 50% كما أن للشعير المستنبت فوائد جمة سواء كان هذا الشعير المستنبت للإنسان أو للحيوان.

وكان الشعير المستنبت يقتصر على تحضير الدقيق لعملية صناعة الخبز للإنسان ولكن بعد استعمال محاصيل أخرى مؤخراً مثل القمح والذرة الشامية اتجهت الأنظار إلى استخدام الشعير المستنبت كغذاء للحيوان.

وظهرت حديثاً عدة أبحاث تؤكد على ضرورة استخدام الشعير المستنبت وكافة المستنبتات فى الوجبات ولقد وصلت إلى استخدام الشعير المستنبت ومشتقاته كحل بديل للبروتين الحيوانى لما يحويه الشعير المستنبت من بروتينات وأحماض أمينية عالية.