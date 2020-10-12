"رياضة الإسكندرية" تطلق مبادرة "تعلم لغة الإشارة" للأخصائيين الرياضيين

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة بالإسكندرية، أولى أنشطة ذوى القدرات والهمم فى محافظة الإسكندرية، حيث أطلقت مبادرة "تعلم لغة الإشارة" بالتعاون بين مكتب ذوى القدرات والهمم والإدارة العامة للشباب.

وأشارت مديرية الشباب والرياضة فى بيان لها اليوم، أنه تم اليوم تنفيذ فعاليات اليوم الأول من مبادرة لتعليم لغة الإشارة بحضور ما يقرب من 50 من الأخصائيين الرياضيين بمراكز الشباب والعاملين بالمديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بذوى القدرات والهمم.

من جانيها قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بذوى القدرات والهمم وهو ما جاء واضحا فى تضمين "دستور 2014" أحد عشر مادة واضحة وصريحة لذوى الاحتياجات الخاصة، منها المادة 53، والتى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، والمادة 60 من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوى الإعاقة، وكذلك رقم 37 الخاصة بالتمييز، والمادة 81 والتى تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك ضمن الدستور لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم فى التعليم، لذلك استحقوا أن نجعل لهم مساحه من أنشطه المديرية بالإسكندرية.

مبادرة تعلم لغة الإشارة للأخصائيين الرياضيين