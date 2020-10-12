وأضاف أن "الحقيقة تكمن في أنه تم الآن بناء نظام كامل لمكافحة فيروس كورونا، والذي كان قد تم تشكيله وبناؤه في الربيع"، مؤكدا أن هذا النظام يُظهر فعاليته وبات الوضع الآن مختلفا.

وتابع: "من الضروري فقط زيادة الوعي الذاتي لدى الناس حتى يتخذوا إجراءات أكثر فاعلية لتقليل خطر العدوى"، لافتا إلى أن الأسرة المتاحة في المؤسسات الطبية تسمح لنا باستقبال عدد أكبر من المصابين وتوفير فرص لعلاج أكثر فعالية وبشكل سريع.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا قد أعلن اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في العاصمة موسكو ارتفع بنسبة 40 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم نقل 917 مصابا إلى المستشفى، بينهم 275 شخصا موصولون حاليا بأجهزة التنفس الاصطناعي.