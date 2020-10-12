رئيس وزراء لبنان الأسبق: على حزب الله أن يكون أكثر تواضعا ويبدأ بدعم الدولة

كتب أحمد عرفة

قال رئيس وزراء لبنان الأسبق، نجيب ميقاتى، إنه أطلق مبادرة تكنو- سياسية، ولكن نجحت مبادرة سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، بفصل السياسة عن الاقتصاد معلنا عن دعمها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن حكومة لبنان اليوم لن تكون مماثلة لحكومة 2011 التى كان يسيطر عليها حزب الله، متابعا: أنا مع طرح سعد الحريرى بفصل السياسة عن الاقتصاد.

ولفت رئيس وزراء لبنان الأسبق، إلى أن على الدولة اللبنانية أن تضبط الحدود والمرافق العامة، موضحا أن على حزب الله أن يكون أكثر تواضعا ويبدأ بدعم الدولة.

ولفت نجيب ميقاتى، إلى أن لبنان فى قلب العروبة، متابعا: "سنعود إلى الحضن العربي قريبا، وعلى لبنان العودة للحضن العربي والتمسك بسياسة النأي بالنفس".