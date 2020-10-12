رئيس معرض تراثنا يؤكد عدد العاملين بقطاع الحرف اليدوية يقدر بالملايين

كتب عامر مصطفى

قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز المشروعات، ورئيس معرض تراثنا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يزور المعرض وهو دليل على اهتمام الدولة، مشيراً إلى أن المنتجات الموجودة فى المعرض مميزة وجميلة ونريد إظهارها بصورة أفضل.

وتابع شاش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، تقديم تامر أمين، والمذاع عبر فضائية النهار، أن الرئيس السيسى وجه بالاهتمام بالعاملين فى الحرف اليدوية ودعمهم بهدف ازدهار الصناعة بهذا القطاع، موضحاً أن الدولة تتهم حالياً بتطوير قطاع الحرف اليدوية والعاملين به

وأكمل رئيس معرض تراثنا، أن عدد العارضين لا يقدر إجمالى العاملين فى قطاع الحرف اليدوية الذى يقدر بالملايين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تطوير تسويق منتجات العاملين فى مجال الحرف اليدوية فى الخارج.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تفقد الرئيس السيسى عددا من أجنحة المعرض، وتفقد المنتجات التى يتم إنتاجها داخل كل جناح.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن إقامة المعرض تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع فى الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية فى المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.