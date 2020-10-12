رئيس مدينة سفاجا : ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المدارس (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

ترأست هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين ، لجنة للمرور على مدارس المدينة للتأكد من الاستعدادات للعام الدارسى الجديد وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تفقدت رئيس مدينة سفاجا مدارس المدينة لمراجعه الإجراءات التى أُتخذت استعدادا للعام الدراسى 2020/2021م للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب واتخاذ كافه التدابير والإجراءات الاحترازيه.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا فى بيان لها ، على حتمية الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بجميع مدارس المدينة بمختلف المراحل التعليمية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة و توفير كافة مستلزمات الوقاية من المطهرات و الواقيات حرصا على سلامة الطلاب .

وشكلت رئيس المدينة لجنة لمتابعة إجراءات الأستعداد لاستقبال العام الدارسى الجديد 2020 / 2021 ومراجعة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة التى تم تنفيذها بجميع مدارس المدينة، مشددةً على أنه لا تغيير للزى المدرسى من أجل تخفيف الأعباء عن أولياء أمور الطلاب.

تفقد المدارس بسفاجا استعدادا للعام الدراسى الجديد

مدارس سفاجا

مدرسة الزهور الاعدادية المشتركة بسفاجا