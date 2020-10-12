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رئيس مدينة سفاجا : ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المدارس (صور)

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:40 ص
رئيس مدينة سفاجا : ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المدارس (صور) تفقد المدارس بسفاجا استعدادا للعام الدراسى الجديد
البحر الأحمر - عماد عرفة

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ترأست هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين ، لجنة للمرور على مدارس المدينة للتأكد من الاستعدادات للعام الدارسى الجديد وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية

تفقدت رئيس مدينة سفاجا مدارس المدينة لمراجعه الإجراءات التى أُتخذت استعدادا للعام الدراسى 2020/2021م للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب واتخاذ كافه التدابير والإجراءات الاحترازيه

وأكدت رئيس مدينة سفاجا فى بيان لها ، على حتمية الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بجميع مدارس المدينة بمختلف المراحل التعليمية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة و توفير كافة مستلزمات الوقاية من المطهرات و الواقيات حرصا على سلامة الطلاب .

وشكلت رئيس المدينة لجنة لمتابعة إجراءات الأستعداد لاستقبال العام الدارسى الجديد 2020 / 2021 ومراجعة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة التى تم تنفيذها بجميع مدارس المدينة، مشددةً على أنه لا تغيير للزى المدرسى من أجل تخفيف الأعباء عن أولياء أمور الطلاب.

 

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تفقد المدارس بسفاجا استعدادا للعام الدراسى الجديد 

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مدارس سفاجا 

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مدرسة الزهور الاعدادية المشتركة بسفاجا

 

 


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