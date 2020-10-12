رئيس كوريا الجنوبية يجتمع مع قادة الدولة لدعم ترشح وزيرة التجارة لرئاسة منظمة التجارة

وكالات

ذكر المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية، أنَّ الرئيس "مون جيه-إن" عقد اجتماعًا رفيع المستوى، اليوم، الاثنين، لمناقشات استراتيجيات دعم وزيرة التجارة الكورية الجنوبية "يو ميونج-هي"، في ترشحها لمنصب رئيس منظمة التجارة العالمية.

وأشار "مون" إلى الحاجة إلى الترويج لخبرة الوزيرة التي تمتد لـ25 عامًا في الشؤون التجارية وأنها الشخص المناسب لإصلاح منظمة التجارة العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية، أن المتحدث الرئاسى "كانج مين-سوك"، إن الاجتماع ضمَّ "يو" ورئيس الوزراء "جيونج سيه-جيون" ووزيرة الخارجية "كانج كيونج-هوا".

وتعهد الرئيس ببذل قصارى جهده لمساعدة "يو" على الحصول على المنصب، خاصة من خلال الرسائل الشخصية والمحادثات الهاتفية مع نظرائه من الرؤساء والزعماء.

ويأتي الاجتماع قبيل افتتاح الجولة النهائية من السباق الرئاسي للمنظمة العالمية الأسبوع المقبل، والتي تضم أيضًا وزيرة المالية النيجيرية السابقة "نغوزي أوكونجو-إيويالا".

وقال "كانج"ن إنَّ "يو" أبلغت الرئيس بأنها ستركز على السعي إلى جذب نطاق أوسع من الدعم من المجتمع الدولي، وليس من دول أو قارات محددة، وأشار المتحدث إلى أن تجنب حق الفيتو لا يقل أهمية عن كسب المزيد من الأصوات.

وأضاف أنَّ الحكومة ستعمل على حشد كل القدرات المتاحة لتقديم «دعم منهجي» لحملتها، على أساس تقسيم الأدوار بين الجهات المعنية.

وكان من بين الحضور وزير الصناعة "سونغ يون-مو"، ورئيس مكتب السكرتارية الرئاسية "نوه يونج-مين"، ومستشار الأمن الوطني "سوه هون".

وتخطط "يو" للمغادرة إلى أوروبا وفقًا لوزارتها، ومن المقرر أن تزور جنيف –حيث يقع المقر الرئيسي للمنظمة– ومدنًا أوروبية أخرى، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين والمبعوثين حول سبل إصلاح المنظمة العالمية، التي تضم 164 دولة عضوًا.

وقالت منظمة التجارة العالمية إن المرشحة الكورية الجنوبية تتنافس مع المرشحة النيجرية "نجوزي أوكونجو إيويالا" على المنصب. ويشار إلى أن امرأة ستتولى قيادة المنظمة للمرة الأولى في تاريخها الممتد 25 عامًا، نظرا لأن المرشحين المتبقيين في السباق كلاهما امرأة. وتعتمد عملية الاختيار على التشاور بين الدول الأعضاء وليس على الانتخابات. وبمجرد توصل الأعضاء إلى المرشح النهائي، ستصدق المنظمة على المرشح الفائز خلال اجتماع للمجلس العام. ويتوقع أن تكتمل مراحل الاختيار في أوائل نوفمبر.

وبدأ السباق بعد تنحي المدير العام السابق "روبرتو أزيفيدو" من منصبه في أغسطس، أي قبل عام من انتهاء ولايته الأصلية.

ويذكر إلى أن "يو" هي ثالثة المرشحين الكوريين الجنوبيين لرئاسة المنظمة التي تقع في جنيف،. وقد أجرى مرشحان كوريان آخران محاولتين لرئاسة المنظمة في عامي 1994 و2012 ولكنهما باءتا بالفشل. وقد عينت "يو" في منصب وزيرة التجارة في فبراير من العام الماضي، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الوزارة الممتد منذ 70 عامًا.

وقد تعهدت "يو" خلال حملتها بالتركيز على إعادة بناء الثقة في المنظمة متعددة الأطراف عن طريق جعلها أكثر "صلة ومرونة واستجابة"، إذا تم اختيارها رئيسة للمنظمة.