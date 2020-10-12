رئيس رابطة الأدارسة: الصوفيون لا يحملون فى قلوبهم ضغينة لأحد

كتب لؤى على

قال السيد إدريس الادريسي، رئيس المجلس العالمي لرابطة الأشراف الأدارسة،أن الصوفية هم أهل ذكر ويحبون الله ولا يحملون ضغينة لأحد من الناس ولا يحملون إلا المحبة للجميع، فحياة المتصوف مع الناس قائمة على علاقات سوية وسليمة.

وأضاف خلال حلقة خاصة من قلب القاهرة الفاطمية من داخل حي الحسين في "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري، أن الصوفيون لا يحملون فى قلوبهم ضغينة لأحد ويؤمنون بالقضاء والقدر فالإنسان عندما تصفوا نفسه يعلم أنه لا راد لقضاء الله وقدره.

وتابع : أن التصوف سريان يسرى بداخلهم فالتصوف سلوك وهم أهل السلوك والإحسان ولا يستطيع أن نصفهم سوى بحسن الخلق لأنهم ليس لهم غاية غير مرضاة الله عزوجل.