رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة أثناء العام الدراسى

كفر الشيخ - محمد سليمان

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، على إنهاء الاستعدادات لبداية العام الدراسى الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة أثناء العام الدراسى ، وإنهاء الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء.

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ ، برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقى ، رئيس الجامعة ، اجتماعه الشهرى لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس بحضور الدكتور حسن يونس ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور رضا صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد عبدالعال ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

كما شدد رئيس الجامعة على حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لاستيفاء الجدول الدراسى والتعليم عن بعد وسرعة الانتهاء من اصدار الكارنيهات الجديدة، وتحصيل المصروفات الدراسية ،وتفعيل الإرشاد الأكاديمى والريادة العلمية لمجموعات الطلاب، وتفعيل التعليم المستمر والدورات التدريبية وفق الإجراءات الاحترازية .

كما أكد المجلس على تشجيع البحث العلمى لتكوين المجموعات البحثية ، والحصول على التمويل المحلى والأجنبى ، وتشجيع النشر العلمى الدولى فى دوريات ذات معامل تأثير دولى ،والاهتمام بتطوير الدراسات العليا، والنشر الدولى للأبحاث العلمية ،وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحثهم على ذلك لرفع تصنيف الجامع، لافتاً إلى أن النشر الدولى له أهمية كبرى حيث أصبح ركيزة أساسية وعامل من أهم أسس تصنيف الجامعات عالمياً وهو ما تحرص عليه إدارة الجامعة ، كما ناقش المجلس موقف الكليات من الاعتماد.