اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة أثناء العام الدراسى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 01:33 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة أثناء العام الدراسى اجتماع مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، على إنهاء الاستعدادات لبداية العام الدراسى الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة أثناء العام الدراسى ، وإنهاء الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء.

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ ، برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقى ، رئيس الجامعة ، اجتماعه الشهرى لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس بحضور الدكتور حسن يونس ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور رضا صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد عبدالعال ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

كما شدد رئيس الجامعة على حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لاستيفاء الجدول الدراسى والتعليم عن بعد وسرعة الانتهاء من اصدار الكارنيهات الجديدة، وتحصيل المصروفات الدراسية ،وتفعيل الإرشاد الأكاديمى والريادة العلمية لمجموعات الطلاب، وتفعيل التعليم المستمر والدورات التدريبية وفق الإجراءات الاحترازية .

كما أكد المجلس على تشجيع البحث العلمى لتكوين المجموعات البحثية ، والحصول على التمويل المحلى والأجنبى ، وتشجيع النشر العلمى الدولى فى دوريات ذات معامل تأثير دولى ،والاهتمام بتطوير الدراسات العليا، والنشر الدولى للأبحاث العلمية ،وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحثهم على ذلك لرفع تصنيف الجامع، لافتاً إلى أن النشر الدولى له أهمية كبرى حيث أصبح ركيزة أساسية وعامل من أهم أسس تصنيف الجامعات عالمياً وهو ما تحرص عليه إدارة الجامعة ، كما ناقش المجلس موقف الكليات من الاعتماد.

 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

جامعة كفر الشيخ

ابحاث علمية

رئيس جامعة كفر الشيخ

العام الدراسى الجديد

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة كفر الشيخ يؤكد الجاهزية للعام الدراسى الجديد وعيادة بكل كلية

الأحد، 11 أكتوبر 2020 07:00 ص

تدشين تدريب برنامج "مشوارى" بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ

الأحد، 04 أكتوبر 2020 06:34 م

جامعة كفر الشيخ تعلن ترشيد الإنفاق وقيمة بدلات حضور اللجان والاجتماعات 50%

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 04:36 م

رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف أبرز مجالات العمل لطلاب كلية الذكاء الاصطناعى

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 07:08 م

جولة لرئيس الوزراء و6 وزراء بكفر الشيخ.. يستهلها باستعراض نماذج لروبوتات بكلية الذكاء الاصطناعى.. ويوجه بالانتهاء من مستشفى الطوارئ الأكبر فى الدلتا ومعهد الأورام بجامعة كفر الشيخ بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 12:51 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة