رئيس جامعة القناة يشيد بالمشاركة المتميزة لفريق ذوى القدرات بمعسكر قادة المستقبل

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعرب الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس عن سعادته بمشاركة فريق ذوى القدرات الفائقة لأول مرة بفاعليات معسكر قادة المستقبل بدورته الـ13، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم كل الدعم لطلابها ذوى القدرات الفائقة حاصدى الجوائز بكل المسابقات التى مثلوا فيها الجامعة.

وتابع متمنيا لطلابه المشاركين من الكليات الاستفادة من كافة الفاعليات والتى أعدت بشكل خاص لبناء وإكساب الطلاب مجموعة متميزة من المهارات والخبرات تساعد علي بناء شخصية متكاملة قادرة على مواجهه كافة مناحي الحياة العملية والشخصية.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة معسكر قادة المستقبل الـ13 يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية .

وطالب الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب طلابه الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالمعسكر وذلك حرصا على سلامتهم.

يقام المعسكر فى الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجارى بمشاركة 122 طالبا وطالبة بينهم 22 طالبا من ذوي القدرات الفائقة.

وأقيمت فعاليات الفترة المسائية بملاعب المدن الجامعية حيث تنافس الطلاب بدوري المعلومات ومسابقات اكتشاف المواهب.

ينظم المعسكر الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة وبمشاركة مديرى الإدارات واتحاد طلاب جامعه قناه السويس وفريق متطوعى جامعه القناة .