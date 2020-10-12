اليوم السابع
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رئيس جامعة القناة يتفقد بروفات احتفالية نصر أكتوبر

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:42 ص
رئيس جامعة القناة يتفقد بروفات احتفالية نصر أكتوبر جانب من جولة رئيس الجامعة
الإسماعيلية - صبرى غانم

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حرص الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على متابعة الفاعليات المسائية لدورة الرهوط الثالثة لجوالي وجوالات الجامعة، والتى تعقد فى الفترة من  10 إلى 15 أكتوبر الجارى بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

يشارك بالدورة 12 كلية ممثلة فى 52 طالبا جوالين و46 طالبة جوالات و5 جوالين سواعد و3 جوالات سواعد، وتقام الدورة  بإشراف عبدالله عامر مدير عام رعاية الشباب وابتسام سليم مدير إدارة النشاط الجوالة.

كما قام الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمتابعة آخر استعدادات الجامعة لاحتفالية ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة والتى من المنتظر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 أكتوبر.

يأتى الحفل بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

يتضمن الحفل مجموعة متميزة من الأغانى الوطنية لأوركسترا الحلم بقيادة الدكتور أحمد عبد الوهاب والدكتورة بسمة محمود.

جانب من جولة رئيس الجامعة (2)
جانب من جولة رئيس الجامعة 

 

جانب من جولة رئيس الجامعة (3)
جانب من جولة رئيس الجامعة 

 

جانب من جولة رئيس الجامعة (4)
جانب من جولة رئيس الجامعة 
 
جانب من جولة رئيس الجامعة (1)
جانب من جولة رئيس الجامعة
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