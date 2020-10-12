اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:08 ص
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رئيس بولينيزيا الفرنسية يعلن إصابته بكورونا بعد يومين من لقائه بماكرون

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:00 ص
رئيس بولينيزيا الفرنسية يعلن إصابته بكورونا بعد يومين من لقائه بماكرون الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

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أعلن المكتب الإعلامى لحكومة بولينيزيا الفرنسية، إصابة رئيس البلاد إدوارد فريتش بفيروس كورونا المستجد بعد عودته إلى تاهيتى من باريس.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، جاء فى بيان المكتب يوم الأحد أن "نتيجة فحص الرئيس إدوارد فريتش كانت إيجابية بعد عودته من باريس. وكإجراء احترازى، خضعت مرافقته التي سافرت معه لفحص كورونا، وكانت نتيجتها سلبية".

وقابل فريتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس الماضي، كما اجتمع برئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانين قبلها بأيام.

وكان فريتش أجرى فحصا أوليا للكشف عن كورونا قبل 3 أيام من مغادرته باريس وكانت نتيجته سلبية.

 

ماكرون

فرنسا

كورونا فى فرنسا

بولينيزيا

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