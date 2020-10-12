رئيس الوزراء العراقي ونظيره الهولندي يبحثان التعاون الأمني بين البلدين

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بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره الهولندي مارك روته، اليوم الإثنين، التعاون بين البلدين في الجانب الأمني، وذكر مكتب الكاظمي، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وجرى خلال الاتصال بحث مجمل العلاقات العراقية الهولندية، والتعاون بين البلدين في الجانب الأمني وبالأخص ما يتعلق بمكافحة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية ضمن إطار التحالف الدولي".

وأضاف البيان أنه "جرى بحث التعاون في ملف النازحين واللاجئين، فضلاً عن عمل المنظمات الدولية داخل العراق".