اليوم السابع
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رئيس المقاولون العرب يستقبل سفير تشاد بالقاهرة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:48 ص
رئيس المقاولون العرب يستقبل سفير تشاد بالقاهرة رئيس المقاولون العرب يستقبل سفير تشاد بالقاهرة
كتب أحمد حسن

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استقبل المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب بمكتبه الدكتورالأمين الدودو عبد الله الخاطرى سفير دولة تشاد فى مصر والذي قدم في بداية اللقاء التهنئة لفاروق بمناسبة تعيينه رئيساً للشركة.
 
وخلال اللقاء أعرب السفير التشادى عن سعادته بالتواجد القوي  للمقاولون العرب بالسوق التشادي ومشيداً بالأعمال الكبيرة التي نفذتها منذ تواجدها بتشاد وكذلك ما يتم تنفيذه حاليا مثل مبنى وزارة الخارجية التشادية والتى تمثل أحد معالم مدينة انجامينا وكذلك مشروع جامعة الاسكندرية بتشاد ومشروعات الطرق المختلفة.
 
وأشار السفير التشادى الى العلاقات بين مصر وتشاد والتى تشهد تطورا باستمرار نظرا للتشابه الكبير والروابط التى تجمع الشعبين.
 
ورحب المهندس سيد فاروق  بالسفير التشادى والدكتور فضل جمعة المستشار التجارى بالسفارة موضحا أن سياسة المقاولون العرب تقوم على التواجد بالدول الافريقية من أجل التنمية وأشار إلى أن الشركة تعتبر الدول الأفريقية بعدا استراتيجيا لمصر وتمثل تشاد إحدى الدول الهامة فى القارة الأفريقية التى تسعى لزيادة حجم الأعمال بها.
 
علي جانب آخر قدمت الدكتورة علياء برهان سفير مصر في موريشيوس التهنئة للمهندس سيد فاروق وأشادت خلال اللقاء بشركة المقاولون العرب وتواجدها المشرف واسهاماتها المتميزة بالمشروعات التنموية الكبري بدول أفريقيا مشيرة إلى أنها سوف تسعى إلى فتح مجالات عمل فى مجال التشييد والبناء للشركة بدولة موريشيوس.
 
 

شركه المقاولون العرب

دوله تشاد

افريقيا

سفير دوله تشاد

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