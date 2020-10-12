اليوم السابع
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رئيس القابضة للتشييد يؤكد دعم وزارة قطاع الأعمال لشركة مصر الجديدة

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 10:34 ص
رئيس القابضة للتشييد يؤكد دعم وزارة قطاع الأعمال لشركة مصر الجديدة هشام ابو العطا
كتب عبد الحليم سالم

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أعلن المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن اعتذار وزير قطاع الأعمال عن حضور المؤتمر الصحفى المقام اليوم لاستعراض استراتيجية تطوير الشركة، موضحا أن الشركة لديها الآن مجلس إدارة متناغم ودا خبرة كبيرة فى مجالها، لافتا إلى أن الوزارة والشركة القابضة للتشييد التعمير تقف خلف شركة مصر الجديدة لتطويرها.

 
هشام ابو العطا خلال اللقاء
هشام ابو العطا خلال اللقاء
 
من جانبه أوضح الدكتور خالد زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة، أن الشركة لها اكثر من عام، ولديها امكانيات كبيرة تؤهلها لمكانة افضل من خلال امتلاكها أصول تزيد عن 100 مليار جنيه، منها مدينة نيوهيليوليس وهى من المدن المهمة التى ستكون مرتبطة بالعاصمة الإدارية وباقي المناطق.
 
وأشار العادلى إلى أن مساحة المدينة 5400 فدان، بالإضافة إلى أرض أمام مدينتى بمساحة 1700 فدان، موضحا أن الشركة تمتلك اصول تراثية منها غرناطة والميريلاند، موضحا أنه تم تحليل كل إمكانيات الشركة، بحيث يتم الاستفادة منها والوصول بالشركة إلى مرحلة الريادة الفترة المقبلة فى مجال التطوير العقارى، من خلال العديد من الاليات.

شركة مصر الجديدة

القابضة للتشييد

قطاع الاعمال العام

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