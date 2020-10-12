رئيس أذربيجان يعلن عدم علمه بموعد بدء المحادثات مع أرمينيا

قال رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم الاثنين، إنه لا يعلم متى ستبدأ المحادثات مع أرمينيا بشأن النزاع على إقليم ناجورنو قرة باغ، لكنه أضاف أنه ينبغي مشاركة تركيا في عملية الحل.

جاء ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الهدنة الهشة بين طرفي القتال.

وتبادلت قوات من الأرمن ومن أذربيجان الاتهامات اليوم الاثنين بشن هجمات جديدة في ناجورنو قرة باغ وحوله، بعد أيام قلائل من سريان وقف لإطلاق النار يهدف لوقف أعنف معارك تدور بسبب الإقليم منذ أكثر من 25 عاما.

وقال علييف إن مجموعة مينسك، التي تشكلت للتوسط في الصراع بقيادة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، متحيزة، وإنه يتعين مشاركة أنقرة في عملية الحل.