اليوم السابع
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الإثنين، 12 أكتوبر 2020 05:21 م
خالد صلاح
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رئيسة صندوق النقد تؤكد أهمية التنسيق الدولى للتغلب على تداعيات كورونا الاقتصادية

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:25 م
رئيسة صندوق النقد تؤكد أهمية التنسيق الدولى للتغلب على تداعيات كورونا الاقتصادية كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى
رويترز

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قالت كريستالينا جورجيفا،  المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، اليوم، الاثنين، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المنسقة للتغلب على التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا كوفيد-19 .
 
وأبلغت جورجيفا قمة أفريقيا التي تنظمها فايننشال تايمز على الانترنت "نحن سنواصل الحث على عمل المزيد.. وسأحض أيضا على المزيد من المنح للدول الأفريقية. البنك الدولي لديه صلاحية لإعطاء المنح. ربما يمكنك أيضا عمل المزيد ويمكن للمانحين الثنائيين أن يفعلوا المزيد في هذا الصدد."
 
وقالت إن صندوق النقد يحث على تعبئة المزيد من حقوق السحب الخاصة الحالية لديه لمساعدة دول تحتاج قدرا أكبر من الدعم وإنه "ملتزم تماما" بإيجاد "سبيل للمضي قدما" لدول مثل زامبيا التي تحتاج الآن لإعادة هيكلة ديونها.
 
لكن جورجيفا بدت عازفة عن استخدام احتياطيات الذهب لدى صندوق النقد لزيادة الإقراض قائلة إنها تعتبرها "مصدًة مالية".

كريستالينا جورجيفا

صندوق النقد الدولى

المجتمع الدولى

التداعيات الاقتصادية

كورونا

كوفيد19

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