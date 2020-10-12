دراسة تؤكد: ضرورة غسل أقنعة القماش يوميًا أثناء جائحة فيروس COVID-19

كتبت إيناس البنا

وسط جائحة فيروس كورونا، يؤكد خبراء الصحة على تدابير مكافحة العدوى، مثل غسل اليدين المتكرر وارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي ، وهي وسائل حيوية لمنع العدوى.

والآن توصي العديد من الوكالات الصحية بتغطية الفم والأنف بأقنعة القماش لمنع استنفاد إمدادات الأقنعة الطبية والجراحية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

أفاد فريق من الباحثين أن أقنعة القماش تحمي بشكل فعال من العدوى إذا تم غسلها كل يوم، حيث يوصي الباحثون بالغسيل اليومي لأقنعة القماش في درجات حرارة عالية لتقليل احتمالية التلوث وانتقال الفيروسات مثل فيروس كورونا 2 (-CoV-2) ، العامل المسبب لمرض فيروس كورونا (COVID-19).



الأقنعة القناش

فاعلية الكمامات القماشية في الوقاية من الالتهابات الفيروسية



في التجارب ذات الشواهد السابقة ، والتي أجريت على العاملين في الرعاية الصحية بالمستشفى، أدت الأقنعة القماشية إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي مقارنة بالأقنعة الطبية، وكانت الدراسة الحالية هي الدراسة ذات الشواهد الوحيدة المنشورة لأقنعة القماش وسط جائحة فيروس كورونا.

تهدف الدراسة إلى إجراء تحليل لاحق للبيانات غير المنشورة حول غسل الأقنعة والتلوث من التجارب العشوائية العشوائية الأصلية لتوفير فهم أفضل للأداء الضعيف لأقنعة القماش القطنية ذات الطبقتين المستخدمة من قبل العاملين في الرعاية الصحية في الدراسة السابقة.

ووفق للدراسات المنشورة في مجلة Infectious Diseases التي تم إجراؤه حول فعالية أقنعة القماش في منع العدوى الفيروسية كان في عام 2011 بين العاملين في المستشفيات في فيتنام.

درس الفريق نتائج مجموعة فرعية من 607 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مناطق مختارة عالية الخطورة في المستشفيات الثانوية والثالثية في هانوي ، فيتنام. استخدم عمال الرعاية الصحية قناعًا من طبقتين من القماش وكانوا جزءًا من تجربة لمقارنة الأقنعة الطبية أو الجراحية والأقنعة القماشية.

وجد الفريق أنه إذا تم غسل أقنعة القماش في مغسلة المستشفى ، فإنها كانت فعالة مثل الأقنعة الجراحية أو الطبية.

أظهرت نتائج الدراسة أنه تم الكشف عن التلوث الفيروسي بفيروس الأنف على الأقنعة الطبية والقماشية المستخدمة، فيما قال معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية إنهم غسلوا أقنعتهم باليد، وكشفت الدراسة أيضًا أن خطر الإصابة بالعدوى كان أكثر من الضعف بين أولئك الذين غسلوا أقنعتهم بأنفسهم ، مقارنة بالأقنعة التي تم غسلها في مغاسل المستشفى.

علاوة على ذلك ، اكتشف الفريق أنه لا يوجد فرق بين الأقنعة الجراحية أو الطبية وأقنعة القماش التي تم غسلها في مغسلة المستشفى.

وأضافوا أن الأقنعة القماشية التي يتم غسلها في مغاسل المستشفى كانت واقية مثل الأقنعة الطبية، لذا من المهم غسل أقنعة القماش يوميًا باستخدام الطريقة المناسبة ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بـ COVID-19.