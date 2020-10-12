ومع ارتفاع درجة الحرارة إلى 30 و40 درجة مئوية، أثبتت الدراسة الأسترالية انخفاض فترة نجاة الفيروس إلى أقل من أسبوع على تلك الأسطح، ووجدت أن الفيروس ظل على معظم الأسطح لحوالي ستة إلى سبعة أيام قبل أن يبدأ في فقدان فعاليته، وبالمقارنة، وجدت تجارب مماثلة لفيروس الإنفلونزا /أ/ أنه يعيش على الأسطح لمدة 17 يومًا.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة البحوث الأسترالية لاري مارشال" إن تحديد فترة بقاء الفيروس بشكل فعلي على الأسطح تمكننا من التوقع والتنبؤ بمدى انتشاره على نحو أكثر دقة، ومن ثم تعزيز حماية شعبنا".

وتشير الدراسة الأسترالية إلى أن الفيروس ينتقل بشكل أساسي من خلال الرذاذ الذي يسببه الأشخاص المصابون الذين يعطسون أو يسعلون بالقرب من شخص آخر.

وأضافت أن العلم لم يحدد بعد دور الأسطح الملوثة في انتشار الفيروس بشكل كامل، ولكنه أشار إليها باعتبارها طريقة انتقال محتملة ما يؤكد أيضًا ضرورة التركيز الشديد على غسل اليدين من جانب منظمة الصحة العالمية وخطط المكافحة الوطنية.