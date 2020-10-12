اليوم السابع
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دحدوح مديرا تنفيذيا لبورصة الدواجن وأمان عصر مدير المنطقة الصناعية بالشوق

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:39 م
دحدوح مديرا تنفيذيا لبورصة الدواجن وأمان عصر مدير المنطقة الصناعية بالشوق اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، قرارا بتكليف كل من أحمد محمد عبدالهادي دحدوح مديرا تنفيذيا لمشروع بورصة الدواجن، وأحمد مختار عبدالفتاح مديرا للمبنى الإداري بالمناطق الصناعية بعرب العليقات، وعادل عبدالحميد مدير مكتب متابعة تنفيذ الإزالات، وأمان الله سويلم عبدالله عصر مديرا للمنطقة الصناعية بالشوق.

فيما أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بمدينة شبرا الخيمة، شملت المرور على شارع  15 مايو وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، وكذلك شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم تحرير 8 محاضر إشغالات وتعديات علي حرم الطريق العام.

وأشرف "الهجان"، على إزالة الإشغالات المتواجدة بالحي وأثناء جولته بالحي أصدر قرارا بإقالة نائبي رئيس حى شرق شبرا الخيمة لسوء حالة النظافة، وكثرة الإشغالات، مشددا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مرة أخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.

ووجه المحافظ، بشن حملة مكبرة لإزالة القمامة والأتربة وإزالة تراكمات القمامة بترعة ميت نما وترعة الشرقاوية باستخدام معدات حي غرب وشرق ومدن قليوب والقناطر الخيرية والخانكة والخصوص وطوخ.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.


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