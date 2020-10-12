حيثيات وقف قرار التعليم بحجب نتيجة 7 طلاب متهمين بغش جماعى بالدرب الأحمر

كتب - أحمد عبد الهادى

قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من أحمد جمال المحامى، بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، كما قضت بوقف قرار وزارة التربية والتعليم المتضمن حجب نتيجة الطلاب المشار إليهم. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 51540 لسنة 74 قضائية كل من وزير التربية والتعليم، محافظ القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رئيس قطاع التعليم الثانوى، مدير إدارة وسط القاهرة التعليمية، بصفاتهم .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الطاهر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار ين محمد حسن، أحمد السيسى، محمد الصيفى، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد يوسف.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين تقدم بمذكرة لطلب إجراء تحقيق مع هؤلاء الطلاب بغد الامتحان بـ3 أيام، لتجرى الشئون القانونية بالوزارة تحقيقاً مع هؤلاء الطلاب بشأن الصورة التى نسب لهم فيها "الغش الجماعى".

وأوضحت المحكمة، أن الطلاب جرى إجراء تحقيق معهم عقب طلب نائب الوزير بـ4 أيام، وأنكروا ما نسب لهم من اتهام بالغش الجماعى فى امتحان مادة اللغة العربية، وأفادوا بأنهم قاموا بالانتهاء من امتحان تلك المادة قبل انتهاء الوقت المحدد لها، وطلبوا من مراقب اللجنة الانصراف، إلا أنها رفضت إلا بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان، وطلب منهم مراجعة "بوكلت مادة التربية الدينية"، الذى سلم لهم بدلاً من جلوسهم إلى انتهاء اللجنة بدون عمل.

وأضاف الطلاب، أن المراقبة هى من قامت بتصوريهم، وحين علموا بذلك عقب الانتهاء من الامتحان حرروا محضر ضدها بقسم الشرطة المختص، ذكروا فيه إنهم لم يقوموا بأى غش خلال أداء الامتحان، والدليل على ذلك أن مراقبى لجنة الامتحان وملاحظيها لم يقوموا بتحرير ثمة محاضر غش لهم أثناء أداء هذا الامتحان، ثم فوجئوا باستدعائهم بعد ذلك بعدة أيام للتحقيق معهم فى هذه الواقعة رغم عدم تحرير ثمة محاضر غش سابقة لهم فى هذا الشأن.

وأشارت إلى أن الصور المتداولة لا تقطع بذاتها أنها كانت للطلاب حال تأدية الامتحان خلال الوقت المحدد له، وأنها قد تكون عقب أدائه كما ذكروا بالتحقيقات وفقاً للمنطق العادى للأمور، وأنها إن صحت كان يتعين على جهة الإدارة تحرير محضر إثبات حالة عقب ثبوت ارتكاب هؤلاء الطلاب للغش.