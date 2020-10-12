حى العجمى: المنارة الأندلسية ليست أثرا وجار إنشاء كوبرى يصل الصحراوى بالساحل

الإسكندرية جاكلين منير

أكد السيد موسى، رئيس حى العجمى غرب الإسكندرية، أن مبنى الكيلو 21 "المنارة الأندلسية" والذى كان يتوسط الميدان، هو مبنى غير أثرى قد أنشأه الفنان محمود شاكر عميد كلية الفنون الجميلة عام 1999، كعمل فنى فى إطار خطة تجميل الميادين فى ذلك الوقت، حيث كان المبنى لا يمثل عائقا فى حركة المرور ولم تشهد المنطقة تلك الأزمة المرورية التى يعانى منها أهالى الإسكندرية وأهالى المحافظات الأخرى الوافدين إلى الإسكندرية أو المتجهين إلى الساحل الشمالى.

وأوضح رئيس حى العجمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المبنى فى الوقت الحالى تم هدمه للمصلحة العامة، حيث اعترض المبنى مرور كوبرى يصل ما بين الطريق الصحراوى وبداية طريق الساحل الشمالى مباشرة، بطول كيلو ونصف، وهو كوبرى أنشئ للمصلحة العامة ويقتصر الوقت والطريق للقادم إلى الساحل الشمالى من القاهرة والمحافظات الأخرى بدون التعرض لزحام الطريق الممتد بداية من الهانوفيل وصولا إلى الكيلو 21، كما أن المبنى القديم كان يحجب رؤية الطريق ذهابا وإيابا ويتسبب فى العديد من الحوادث، بالإضافة إلى أن مبنى خاوى من الداخل كان ملجأ لبعض الخارجين عن القانون ليلا .

وأكد السيد موسى، أن مشروع التطوير أيضا يشمل، توسعة ميدان الكيلو 21 حيث تم توسعة الشارع واختزال عرض الجزيرة الوسطى للمساهمة فى حل الأزمة المرورية الخانقة التى تمتد من مدخل الهانوفيل حتى الكيلو 21، موضحا أن الكوبرى الجديد هو كوبرى ذهابا فقط، أو العودة من الساحل فيكون بمسلك الطريق السطحى مرورا بميدان الكيلو 21، بالإضافة إلى أنه جارى دراسة حلول مناسبة لحل الآزمة المرورية الخانقة أيضا بمدخل الهانوفيل.



مبنى الكيلو 21



مبنى الكيلو 21