حملة ترامب تلغى الإنفاق الإعلانى فى 3 ولايات مهمة وتقلله فى 4 أخرى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الرئيس ترامب يعود إلى المعترك الانتخابى اليوم، الإثنين، ليواجه أسئلة ليس فقط عن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، ولكن أيضا حول الوضع المالى لحملته، فبعد خروجه من المستشفى، قال ترامب لأنصاره أمس، الأحد، خلال اتصال تليفونى إن اختبار كورونا الخاص به جاء سلبيا تماما. وقال أطباء الرئيس إنه لم يعد فى خطر نقل العدوى، لكنهم تجنبوا القول ما إذا كان اختباره جاء سلبيا.

وفى تغريدة لترامب وضع عليها تويتر إشعارا لنشرها "معلومات مضللة وربما مضرة"،: قال ترامب: "خروج كامل وتام من أطباء البيت الأبيض. وهذا يعنى أننى لا يمكن الإصابة به (محصن)، ولم يمكننى نقله. من الجميل جدا معرفة ذلك".

وفى الوقت الذى يتخلف ترامب فى استطلاعات الرأى الوطنية بفارق كبير عن منافسه الديمقراطى جو بايدن، فإن فريقه ألغى كل الإعلانات فى ثلاث ولايات شمالية وخفض الإنفاق بشكل كبير فى أربع ولايات رئيسية مع ترشيد الموارد للتركيز على الدفاع عن عدد من الولايات الرئيسية الأخرى فى الجنوب الشرق والغربى.

فى المقابل، فإن جو بايدن يوسع خريطته الانتخابية ويستمثر بقوة فى الإعلانات فى ولايات بدت بعيدة عن متناوله حتى وقت قريب، منها تكساس وجورجيا وأوهايو وأيوا.

ويتبقى أمام ترامب 22 يوما للعودة من شأنها أن تتفوق على انتصاره قبل أربع سنوات عندما قلل النقاد من قدرته على الفوز بعد نشر فيديو له يتفاخر فيه بالاعتداء الجنسى على النساء.

ومن المتوقع أن يعقد ترامب فعاليات فى فلوريدا وبنسلفانيا وأيوا على مدار الأيام الثلاثة القادمة بدءا من اليوم. وتعد أيوا واحدة من ثلاث ولايات محل منافسة، مع أوهايو ونيو هامبشير، والتى ألغى فيها الإنفاق الإعلانى الذى كان مخططا له بـ 17 مليون دولار. وقللت حملته أيضا 11 ملبون دولار من الإعلانات فى نيفاد ومينيسوتا وويسكونسن وميتشيجان، وأعادت تخصيص الملايين إلى فلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا وأريزونا.



